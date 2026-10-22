औरैया: सेवानिवृत्त बड़े बाबू के घर में चोरी, लॉकर तोड़कर की वारदात, 20 लाख से अधिक के जेवर साफ, जांच शुरू

औरैया जिले में अजीतमल कस्बे के शास्त्री नगर में ब्लॉक के सामने रहने वाले सेवानिवृत्त बड़े बाबू के घर से चोरों ने 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने के जेवर चोरी कर लिए। परिवार के सदस्य बुधवार को अछल्दा में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात घर लौटने पर लॉकर टूटा मिला और उसमें रखे जेवर गायब थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

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शास्त्री नगर निवासी उमेश कुमार दोहरे पुत्र शिवचरण ब्लॉक में बड़े बाबू के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह अपनी पत्नी, बेटे मेहरबान, बहू सुजाता और दो बच्चों के साथ रहते हैं। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उमेश कुमार और उनकी पत्नी घर से अछल्दा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसके बाद शाम करीब तीन बजे उनका बेटा मेहरबान भी परिवार के साथ कार्यक्रम में चला गया।