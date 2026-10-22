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औरैया: सेवानिवृत्त बड़े बाबू के घर में चोरी, लॉकर तोड़कर की वारदात, 20 लाख से अधिक के जेवर साफ, जांच शुरू

Thu, 22 Oct 2026 10:03 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 22 Oct 2026 10:03 AM IST
सार

Auraiya News: अजीतमल कस्बे के शास्त्री नगर में सेवानिवृत्त बड़े बाबू के घर से चोरों ने 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने के जेवर चोरी कर लिए। परिवार के सदस्य बुधवार को अछल्दा में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, और पीछे से चोरों ने घर के लॉकर को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।

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Auraiya Burglary at the home of retired senior clerk jewelry worth over 20 lakh was stolen
टूटा लॉकर दिखाते गृहस्वामी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में अजीतमल कस्बे के शास्त्री नगर में ब्लॉक के सामने रहने वाले सेवानिवृत्त बड़े बाबू के घर से चोरों ने 20 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने के जेवर चोरी कर लिए। परिवार के सदस्य बुधवार को अछल्दा में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात घर लौटने पर लॉकर टूटा मिला और उसमें रखे जेवर गायब थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

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शास्त्री नगर निवासी उमेश कुमार दोहरे पुत्र शिवचरण ब्लॉक में बड़े बाबू के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह अपनी पत्नी, बेटे मेहरबान, बहू सुजाता और दो बच्चों के साथ रहते हैं। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उमेश कुमार और उनकी पत्नी घर से अछल्दा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसके बाद शाम करीब तीन बजे उनका बेटा मेहरबान भी परिवार के साथ कार्यक्रम में चला गया।

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कमरे में लॉकर टूटा हुआ मिला
परिवार के सदस्य रात करीब नौ बजे के बाद घर लौटे। ताला खोलकर अंदर पहुंचे, तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। घर की महिलाएं जब पहने हुए जेवर लॉकर में रखने के लिए कमरे में गईं, तो लॉकर टूटा हुआ मिला। कमरे की अंदर से लगी कुंडी भी खुली हुई थी। इसके बाद घर में रखे जेवरों की जांच की गई, तो वे गायब मिले।

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रात में ही डायल 112 पर सूचना दी
गृहस्वामी उमेश कुमार के अनुसार, लॉकर में करीब 72 ग्राम की सोने की चेन, 40 ग्राम का ब्रेसलेट, 11 ग्राम और 10 ग्राम की दो अंगूठियां तथा लगभग दो जोड़ी झाले रखे थे। चोरी हुए जेवरों की कीमत 20 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरी तिजोरी में रखी रिवॉल्वर और नकदी को चोरों ने हाथ नहीं लगाया। घटना के बाद परिजनों ने रात में ही डायल 112 पर सूचना दी।

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जांच के आधार पर होगी अग्रिम कार्रवाई
पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। परिजनों को आशंका है कि घटना को अंजाम देने वाला कोई परिचित हो सकता है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। घर के किसी सदस्य की संलिप्तता की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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