कन्नौज मर्डर: खेत में मिला वृद्धा का शव, पति ने कबूला जुर्म, कहा- बच्चों से पिटवाती थी...तो मार डाला, गिरफ्तार

कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के लाख गांव के पास खेत में मिले 53 वर्षीय वृद्धा के खून से लथपथ शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जांच-पड़ताल और पति से कड़ाई से की गई पूछताछ में सामने आया कि किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के पति रामवीर ने ही उसकी हत्या की थी।

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आरोपी पति ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी उसे बच्चों से पिटवाती थी, जिससे आजिज आकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लाख गांव निवासी राधा (53) पत्नी रामवीर बुधवार शाम को रोज की तरह घर से लकड़ियां बीनने के लिए निकली थीं।