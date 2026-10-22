फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kannauj Elderly womans body found in field husband said he killed her because she used to children beat him

कन्नौज मर्डर: खेत में मिला वृद्धा का शव, पति ने कबूला जुर्म, कहा- बच्चों से पिटवाती थी...तो मार डाला, गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 11:22 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 22 Oct 2026 11:22 AM IST
सार

Kannauj News: इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के लाख गांव के पास खेत में वृद्धा का खून से लथपथ शव मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पूछताछ के दौरान मृतका के पति ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी उसे बच्चों से पिटवाती थी, जिससे तंग आकर उसने खेत में ही उसकी हत्या कर दी।

विज्ञापन
Kannauj Elderly womans body found in field husband said he killed her because she used to children beat him
Kannauj Murder News - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के लाख गांव के पास खेत में मिले 53 वर्षीय वृद्धा के खून से लथपथ शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शुरुआती जांच-पड़ताल और पति से कड़ाई से की गई पूछताछ में सामने आया कि किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के पति रामवीर ने ही उसकी हत्या की थी।

विज्ञापन

आरोपी पति ने पुलिस के सामने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी पत्नी उसे बच्चों से पिटवाती थी, जिससे आजिज आकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लाख गांव निवासी राधा (53) पत्नी रामवीर बुधवार शाम को रोज की तरह घर से लकड़ियां बीनने के लिए निकली थीं।

विज्ञापन
Trending Videos

खेत में पड़ा मिला था शव
इसके बाद उनका खून से लथपथ शव गांव के ही निवासी इंद्रपाल के खेत में पड़ा मिला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन शुरू किया। मृतका के शरीर पर चोट के निशानों को देखकर पहले ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी।

विज्ञापन

पति ने कबूला गुनाह
पुलिस ने मृतका के पति रामवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसकी कहानी से पर्दा उठ गया। रामवीर ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का रवैया ठीक नहीं था और वह उसे बच्चों से पिटवाती थी। इस बात से वह लगातार मानसिक तनाव और प्रताड़ना का शिकार हो रहा था। इसी खुन्नस के चलते उसने खेत में ही पत्नी की हत्या कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed