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Kanpur News: कराटे बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Sun, 04 Oct 2026 01:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:58 AM IST
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Athletes displayed their prowess in the karate belt grading examination.
कानपुर। बर्रा आठ के एक पैलेस में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा हुई, जिसमें 29 खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की। उन्हें नई बेल्ट की पदोन्नति दी गई। यह राष्ट्रीय कराटे संस्था साकीयो और आकांक्षा कराटे क्लासेस एंड स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ कानपुर की ओर से आयोजित हुआ।
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येलो बेल्ट में अदविका सिंह, श्रेयान सचान, अतुल्य प्रताप सिंह, वैष्णवी मिश्रा, एंजेल राजपूत, अंशिका पाल, नव्या सिंह और ऑरेंज बेल्ट में राघवी चतुर्वेदी, शाश्वत तिवारी, कास्वी जैन और ग्रीन बेल्ट में स्वास्तिक शुक्ला, भूमि शुक्ला, एकता, अदिति सचान, प्रनाया सिंह और ब्लू बेल्ट में राजवी सिंह, अरवी साहू, सौम्या, अभिनव सचान, जैसवी कटियार, वेद तिवारी, अध्यांश कुमार की प्रोन्नति हुई। पर्पल बेल्ट में अनय दुबे, अभय सिंह, दीपांशु सिंह, निष्कर्ष पाल, प्रतीक कुमार, रेड बेल्ट में किरण सिंह और ब्राउन बेल्ट में सिमरन वर्मा, निहारिका वर्मा, अक्सा गौतम को अगली बेल्ट मिली।
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गुजैनी थाने की उपनिरीक्षक श्वेता साहू, उपनिरीक्षक राहुल यादव और मिशन शक्ति टीम ने खिलाड़ियों को साइबर सुरक्षा, महिला व बालिका सुरक्षा व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया। राज प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि डॉ. अजय सचान, जिला पंचायत सदस्य संजय सचान, प्रेमकांति सचान, कोच अनन्या पाल और मोहित सिंह, आकांक्षा मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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