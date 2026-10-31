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Kanpur News: आगरा, सैफई और कानपुर मंडल ने जीते प्रदेश विद्यालयीय क्रिकेट के खिताब

Sat, 31 Oct 2026 02:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:54 AM IST
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Agra, Saifai, and Kanpur divisions win state-level school cricket titles
कानपुर। प्रदेशस्तरीय विद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तीनों वर्गों के फाइनल में आगरा, सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज और कानपुर मंडल की टीमों ने जीत दर्ज की। अंडर-14 में आगरा, अंडर-17 में सैफई और अंडर-19 वर्ग में कानपुर मंडल की टीमें चैंपियन बनीं।
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क्राइस्टचर्च मैदान पर खेले गए अंडर-14 वर्ग के फाइनल में वाराणसी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 119 रन बनाए। जवाब में आगरा की टीम ने दो विकेट खोकर 14.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं, राष्ट्रीय मैदान किदवईनगर में हुए अंडर-17 वर्ग के फाइनल में गोरखपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए। जवाब में सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम ने 9.4 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी तरह, फूलबाग स्थित डीएवी मैदान पर खेले गए अंडर-19 वर्ग के फाइनल में कानपुर मंडल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में चार विकेट पर 108 रन बनाए। जवाब में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की टीम 90 रन पर सिमट गई। कानपुर मंडल ने 18 रन से मुकाबला जीतकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एडी बेसिक शिवेंद्र सिंह और बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
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