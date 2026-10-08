फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Woman's condition worsens after treatment by quack.

Kannauj News: झोलाछाप के इलाज से महिला की हालत बिगड़ी

Thu, 08 Oct 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
Woman's condition worsens after treatment by quack.
तालग्राम। झोलाछाप के इलाज के बाद महिला की हालत खराब होने पर परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग का दरवाजा खटखटाया है। महिला के भतीजे ने सीएमओ और सीएचसी प्रभारी को गुरुवार को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन


क्षेत्र के बगुलिहाई गांव निवासी रतनधीर ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि कस्बे ताहपुर में बिना पंजीकरण के झोलाछाप क्लीनिक के साथ पैथोलॉजी संचालित कर रहे है। चाची ऊषा देवी को इलाज के लिए क्लीनिक पर लेकर गए थे, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत और खराब हो गई। उनसे जब इलाज के संबंध में जानकारी मांगी तो संतोषजनक जवाब देने के बजाय उसे धमकाने लगे और पीटने को आमादा हो गए। हालत बिगड़ने के बाद चाची को तिर्वा में भर्ती कराया, काफी दिन चले इलाज के बाद हालत में सुधार हुआ। डिप्टी सीएमओ डॉ. इरशाद सिद्दीकी ने बताया कि शिकायती पत्र मिलने पर जांच की जाएगी। जांच के बाद कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed