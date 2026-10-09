Kannauj News: शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर दिए जीत के मंत्र

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प्रदेश संगठन महामंत्री ने चुनाव को संगठन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से समन्वय और समर्पण के साथ जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही जीत तय करती है। सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें और तय कार्ययोजना के अनुसार बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाएं।उन्होंने शिक्षक और स्नातक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में चुनावी रणनीति, मतदाता सूची और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर चर्चा हुई। भाजपा इस चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और संगठन स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री देवेश कोरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू, क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत, सांसद मुकेश राजपूत, पूर्व मंत्री लखन सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे।