फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Victory mantras shared for the Teachers' and Graduates' MLC elections.

Kannauj News: शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर दिए जीत के मंत्र

Fri, 09 Oct 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Victory mantras shared for the Teachers' and Graduates' MLC elections.
कन्नौज। शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव की तैयारी को लेकर शहर के निजी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया के पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों के टिप्स दिए।
विज्ञापन


प्रदेश संगठन महामंत्री ने चुनाव को संगठन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से समन्वय और समर्पण के साथ जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही जीत तय करती है। सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें और तय कार्ययोजना के अनुसार बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाएं।
विज्ञापन

उन्होंने शिक्षक और स्नातक मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में चुनावी रणनीति, मतदाता सूची और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर चर्चा हुई। भाजपा इस चुनाव को लेकर पूरी तरह गंभीर है और संगठन स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री देवेश कोरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू, क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश राजपूत, सांसद मुकेश राजपूत, पूर्व मंत्री लखन सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed