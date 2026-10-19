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Kannauj News: ट्रैक्टर-ट्राॅली ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, 10 घायल

Mon, 19 Oct 2026 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:17 AM IST
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Tractor-trolley hits e-rickshaw; 10 injured
हसेरन। सकतपुर रोड पर ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार 10 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद दंपती को घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
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इंदरगढ़ के ग्राम एराहो निवासी कबीर दास ने बताया कि अभय प्रताप, राजकुमार व अंजलि बच्चों का मुंडन कराने तिर्वा स्थित अन्नपूर्णा मंदिर ई-रिक्शा से गए थे। उनके साथ में परिवार के लोग भी थे। मुंडन कराने के बाद सभी वापस आ रहे थे। सकतपुर रोड पर रविवार देर शाम को ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए।
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घायलाें में अभय प्रताप, उनकी पत्नी अंजलि की हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी विनोद कश्यप ने बताया कि घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दो घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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