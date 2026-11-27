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क्षेत्र के अमोलर, ताहपुर, मवैया, गदोरा, नैपालपुर, सलेमपुर, कुशलपुरा, माधौनगर, किशनपुर, रोहली, सिलुआपुर और ढिपारा समेत सैकड़ों गांवों में बड़े पैमाने पर सरसों खेती की गई है।पौधों की अच्छी बढ़वार और बड़ी संख्या में फूल आने के बाद किसानों को अब फलियां बनने और दाने विकसित होने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि आगामी दिनों में भी मौसम का साथ मिलने पर उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।इनसेटपौधों की बढ़वार बेहतर हुईकैथनपुरवा के किसान रामचंद्र का कहना है कि इस बार सरसों की फसल अच्छी है। समय पर सिंचाई और खाद मिलने से पौधों की बढ़वार बेहतर हुई है। यदि मौसम ऐसा बना रहा और पाला नहीं पड़ा तो पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।इस बार बढ़ा दिया रकबाबिचपुरवा के किसान राजेंद्र ने बताया कि पिछली साल की तुलना में इस बार सरसों फसल दोगुनी अच्छी दिखाई दे रही है। फूल भी खूब आए हैं, यदि बाजार में उचित भाव मिला तो किसानों को आर्थिक लाभ होगा। इस बार फसल का रकबा भी बढ़ा है।वर्जनअभी तक मौसम सरसों की फसल के लिए अनुकूल है। इस समय किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई और कीटों से बचाव पर ध्यान देना होगा।राजीव कुमार, एडीओ कृषि