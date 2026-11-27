Kannauj News: लहलहाई सरसों की फसल, अच्छी पैदावार की उम्मीद
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Fri, 27 Nov 2026 12:49 AM IST
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तालग्राम। समय पर हुई बोआई और अनुकूल मौसम के चलते क्षेत्र के सैकड़ों गांव में इन दिनों सरसों की फसल पीले फूलों की छटा बिखेरने के साथ लहलहा रही है। जिससे किसानों को इस बार अच्छी पैदावार और बेहतर आमदनी की उम्मीद जगी है।
क्षेत्र के अमोलर, ताहपुर, मवैया, गदोरा, नैपालपुर, सलेमपुर, कुशलपुरा, माधौनगर, किशनपुर, रोहली, सिलुआपुर और ढिपारा समेत सैकड़ों गांवों में बड़े पैमाने पर सरसों खेती की गई है।
पौधों की अच्छी बढ़वार और बड़ी संख्या में फूल आने के बाद किसानों को अब फलियां बनने और दाने विकसित होने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि आगामी दिनों में भी मौसम का साथ मिलने पर उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।
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इनसेट
पौधों की बढ़वार बेहतर हुई
कैथनपुरवा के किसान रामचंद्र का कहना है कि इस बार सरसों की फसल अच्छी है। समय पर सिंचाई और खाद मिलने से पौधों की बढ़वार बेहतर हुई है। यदि मौसम ऐसा बना रहा और पाला नहीं पड़ा तो पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।
इस बार बढ़ा दिया रकबा
बिचपुरवा के किसान राजेंद्र ने बताया कि पिछली साल की तुलना में इस बार सरसों फसल दोगुनी अच्छी दिखाई दे रही है। फूल भी खूब आए हैं, यदि बाजार में उचित भाव मिला तो किसानों को आर्थिक लाभ होगा। इस बार फसल का रकबा भी बढ़ा है।
वर्जन
अभी तक मौसम सरसों की फसल के लिए अनुकूल है। इस समय किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई और कीटों से बचाव पर ध्यान देना होगा।
राजीव कुमार, एडीओ कृषि
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क्षेत्र के अमोलर, ताहपुर, मवैया, गदोरा, नैपालपुर, सलेमपुर, कुशलपुरा, माधौनगर, किशनपुर, रोहली, सिलुआपुर और ढिपारा समेत सैकड़ों गांवों में बड़े पैमाने पर सरसों खेती की गई है।
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पौधों की अच्छी बढ़वार और बड़ी संख्या में फूल आने के बाद किसानों को अब फलियां बनने और दाने विकसित होने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि आगामी दिनों में भी मौसम का साथ मिलने पर उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।
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पौधों की बढ़वार बेहतर हुई
कैथनपुरवा के किसान रामचंद्र का कहना है कि इस बार सरसों की फसल अच्छी है। समय पर सिंचाई और खाद मिलने से पौधों की बढ़वार बेहतर हुई है। यदि मौसम ऐसा बना रहा और पाला नहीं पड़ा तो पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।
इस बार बढ़ा दिया रकबा
बिचपुरवा के किसान राजेंद्र ने बताया कि पिछली साल की तुलना में इस बार सरसों फसल दोगुनी अच्छी दिखाई दे रही है। फूल भी खूब आए हैं, यदि बाजार में उचित भाव मिला तो किसानों को आर्थिक लाभ होगा। इस बार फसल का रकबा भी बढ़ा है।
वर्जन
अभी तक मौसम सरसों की फसल के लिए अनुकूल है। इस समय किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई और कीटों से बचाव पर ध्यान देना होगा।
राजीव कुमार, एडीओ कृषि