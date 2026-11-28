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कम दृश्यता के बीच सड़क किनारे खड़े भारी वाहन तेज रफ्तार वाहनों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। चालकों के लिए रेस्टिंग एरिया की कमी और थकान-नींद के चलते वाहन किनारे खड़ा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, वहीं यूपीडा के गश्ती दल की लापरवाही और निष्क्रियता भी साफ दिखाई दे रही है।खतरनाक जगहों पर बेखौफ पार्किंगआगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के तालग्राम थानाक्षेत्र में किमी 173 के निकट शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे पीली पट्टी पर कई ट्रक कुछ दूरी पर कतार में खड़े नजर आए। यहां वाहन रोकने के लिए न तो उचित जगह है और न ही कोई रोक-टोक। धुंध या तेज रफ्तार के बीच ऐसे खड़े ट्रक किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।सुरक्षा मानकों की उड़ रहीं खुलेआम धज्जियांआगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मतौली अंडरपास के समीप शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक जर्जर ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना रिफ्लेक्टर के फर्राटा भरती दिखी। एक्सप्रेसवे पर इस तरह बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों का आवागमन सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। रात या धुंध में पीछे से आने वाले चालकों को इसका कोई संकेत नहीं मिल पाता, जिससे भीषण टक्कर का खतरा बना रहता है।दुकानों के चक्कर में दांव पर सुरक्षाआगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 181 किमी बिरियाहार गांव के पास सुरक्षा जाली तोड़कर अवैध रास्ता बना लिया गया है। चालक यहां वाहन खड़ा कर दुकानों से चाय और सामान लेने जाते हैं। शुक्रवार सुबह भी यहां ट्रक खड़ा मिला, जो एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की कमजोर कड़ी को उजागर करता नजर आया।हादसे वाली जगह के पास दिखी फिर वही लापरवाहीठठिया क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किमी 210.500 पर शुक्रवार सुबह एक ट्रक पीली पट्टी पर खड़ा पाया गया। इससे महज डेढ़ किमी पहले किमी संख्या 209 के पास मंगलवार सुबह खड़ी स्कूल बस में ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें चार छात्रों की मौत हो गई थी। इतने गंभीर हादसे के बावजूद उसी इलाके के आसपास अवैध पार्किंग जारी रहना प्रशासनिक सख्ती के दावों को खोखला साबित करता है।दो दिन बाद ही खड़े ट्रक में जा घुसी स्लीपर बससर्दी शुरू होते ही दृश्यता कम हो गई है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर नियमों की अनदेखी थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को चार बच्चों की मौत वाले हादसे के बाद बृहस्पतिवार सुबह भी बड़ा हादसा टल नहीं सका। दिल्ली से गाजीपुर जा रही एक स्लीपर बस कोतवाली तिर्वा की चौकी पचोर क्षेत्र में पीली पट्टी पर खड़े ट्रक में जा घुसी। इस दुर्घटना में पांच यात्री घायल हो गए। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद जमीनी स्तर पर ठोस रोकथाम नजर नहीं आ रही है।गश्ती दल को सख्त निर्देश दिए हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई है। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह चार बजे से छह बजे के बीच गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।— शशिकांत मिश्र, सुरक्षा अधिकारी, यूपीडा