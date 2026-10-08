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Kannauj News: टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएगी जोश टीम

Thu, 08 Oct 2026 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:54 PM IST
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The Josh Team will make the TB-free India campaign a success.
कन्नौज। नई दिल्ली के भारत मंडपम में टीबी मुक्त भारत अभियान जोश टीम कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। विकास भवन के हर्षवर्धन सभागार में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हुआ। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे और देश व ईसीजी को टीबी मुक्त बनाने में पूरा योगदान देंगे।
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मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से अब जनप्रतिनिधियों और वाॅलंटियर्स को भी इसमें जोड़ा गया है और इससे देश को टीबी मुक्त बनाने में सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए जनपद की 64 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से क्षय रोग उन्मूलन में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की। इसके बाद पांच जोश टीमों को कैप, टी शर्ट, गाइडलाइन, डायरी प्रदान की गई।
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सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा ने बताया कि ब्लाॅक स्तर पर जोश टीम का गठन किया गया है, जिसमें डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बीडीओ और ईओ को नोडल अधिकारी नामित किया है और उनके सहयोग के लिए माई भारत वॉलंटियर्स को रखा गया है। टीम के रिपोर्टिंग के लिए एक जोश टीम एप बनाई गई है, जिसका केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। डिप्टी डीटीओ डॉ. संत कुमार ने टीम के कार्याें के बारे में बताया कि वाॅलंटियर्स क्षेत्र में जाकर टीबी मरीजों की जानकारी करेंगे। उन्हें जांच कराने के लिए भेजेंगे, कार्यक्रम का प्रचार करेंगे और उपचार व फॉलोअप में सहयोग प्रदान करेंगे।
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रेडक्रॉस के प्रांतीय महासचिव रामानंद कटियार, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने 10 टीबी रोगियों को पोषण सामग्री प्रदान की और सभी को टीबी शपथ दिलाई। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री रामवीर कठेरिया, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष अनुभव कटियार, सीडीओ राजेंद्र कुमार श्रीवास, डॉ. ब्रजेश शुक्ला, डॉ. महेंद्र भान आदि मौजूद रहे।
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