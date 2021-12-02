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अधिवक्ता अनुज कुमार चतुर्वेदी के शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनके आवास मोहल्ला सुभाषनगर पश्चिमी बाईपास पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों, व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। अधिवक्ता अनुज कुमार चतुर्वेदी की आठ नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।सुबह 11 बजे से उनके निज निवास पर शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने उनके मिलनसार स्वभाव, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक व्यवहार को याद किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अनुज चतुर्वेदी मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिवक्ता थे। उनका असमय जाना समाज और अधिवक्ता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, राहुल रतन पांडेय, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बादाम सिंह पाल, पूर्व बार अध्यक्ष दुर्गा नारायण सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि मयंक गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद राजपूत आदि भावुक नजर आए।