Kannauj News: कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, ऑनलाइन बुकिंग शुरू

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उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत यह लाभ दिया जाएगा। योजना में छोटे-बड़े सभी किसानों को ध्यान में रखा गया है। इस योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर, किसान ड्रोन, मिनी राइस मिल, मिलेट मिल, मिनी दाल मिल, पावर टिलर, पावर वीडर, डायरेक्ट राइस सीडर और पोटेटो प्लांटर जैसे अत्याधुनिक यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसान जनसेवा केंद्र या खुद कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।उप कृषि निदेशक ने अपील की कि किसान अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से श्रम की बचत होगी, समय कम लगेगा और उत्पादन बढ़ेगा। विशेषकर किसान ड्रोन से छिड़काव और मिलेट मिल जैसी प्रोसेसिंग इकाइयों से किसानों को अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। गौरतलब है कि जिले में छोटे जोत वाले किसानों की संख्या अधिक है, जो महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते। सब्सिडी मिलने से वे भी आधुनिक तकनीक से जुड़ सकेंगे। विभाग ने लक्ष्य रखा है कि अधिक से अधिक किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए।