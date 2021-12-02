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रविवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्थलों पर सुरक्षात्मक छत्र, बाउंड्रीवाल, रेलिंग और गेट बनवाने को कहा। मूर्तियों की चौकी पर टाइल्स, बैठने के लिए बेंच और हरियाली विकसित की जाएगी। विज्ञापन

जरूरत के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था भी होगी। प्रत्येक स्थल पर महापुरुष के जीवन परिचय वाला सूचना पट्ट लगाया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। (संवाद) रविवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्थलों पर सुरक्षात्मक छत्र, बाउंड्रीवाल, रेलिंग और गेट बनवाने को कहा। मूर्तियों की चौकी पर टाइल्स, बैठने के लिए बेंच और हरियाली विकसित की जाएगी।जरूरत के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था भी होगी। प्रत्येक स्थल पर महापुरुष के जीवन परिचय वाला सूचना पट्ट लगाया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)

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कन्नौज। महापुरुषों और समाज सुधारकों के मूर्ति स्थलों की सूरत बदली जाएगी। डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 15-15 मूर्ति स्थलों का सुंदरीकरण होगा। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं।