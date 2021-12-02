फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Special watch will be kept on eve-teasers.

Kannauj News: मनचलों पर रहेगी विशेष नजर

Sun, 11 Oct 2026 12:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Special watch will be kept on eve-teasers.
तालग्राम। क्षेत्र के दो रामलीला मेलों और 18 देवी पंडालों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस सतर्कता बढ़ाएगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वॉड मनचलों पर शिकंजा कसेगा। मेला क्षेत्रों, दुर्गा पंडालों, स्कूल कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। महिला पुलिसकर्मी छात्राओं और महिलाओं से संवाद कर सुरक्षा उपायों की जानकारी देंगी। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों और बाजारों में पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी। स्कूल-कॉलेजों के आसपास बेवजह घूमने वाले संदिग्ध युवकों से पूछताछ होगी। महिलाओं और छात्राओं से अभद्रता करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। महिला सिपाही सादी वर्दी में भी नजर रखेंगी। छात्राओं को परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने को प्रेरित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed