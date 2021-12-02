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असीम अरुण ने उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान और बूथों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। यह बैठक पार्टी कार्यालय, ठठिया स्थित जमुना प्रसाद डिग्री कॉलेज और सदर तहसील के मानीमऊ में हुई। विज्ञापन







मंत्री ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। असीम अरुण ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए। मंत्री ने लोगों से अपना और परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जांचने को कहा। इसके लिए इलेक्शन वोटर हेल्पलाइन एप की मदद भी ली जा सकती है। पात्र व्यक्ति अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर नाम दर्ज करा सकते हैं। असीम अरुण ने उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान और बूथों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। यह बैठक पार्टी कार्यालय, ठठिया स्थित जमुना प्रसाद डिग्री कॉलेज और सदर तहसील के मानीमऊ में हुई।मंत्री ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। असीम अरुण ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए। मंत्री ने लोगों से अपना और परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में जांचने को कहा। इसके लिए इलेक्शन वोटर हेल्पलाइन एप की मदद भी ली जा सकती है। पात्र व्यक्ति अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर नाम दर्ज करा सकते हैं।

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कन्नौज। समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। असीम अरुण ने सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन केवल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से किया गया है। मंत्री ने जोर दिया कि इस गठबंधन का कोई वैचारिक आधार नहीं है।