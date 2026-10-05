Kannauj News: रेसिपी प्रतियोगिता की विजेता बनीं सोनम

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कार्यक्रम के दौरान रामपुर से दिव्या, अखालत नगर से रूबी, अकबरपुर से अन्नपूर्णा, गिरधरपुर से कीर्ति, जमुकामाई से संगीता, खैरा से शुभी और खटमई से प्रीति की गोदभराई की रस्म पूरी की गई। वहीं, अन्नप्राशन संस्कार के तहत विजयी नगला से नव्या, खटमई से लक्ष्य और खालसा से वरुण का अन्नप्राशन कराया गया।रेसिपी प्रतियोगिता में बेहतरीन व्यंजन बनाने पर प्रथम स्थान सोनम, द्वितीय स्थान नीरज पाल और तृतीय स्थान शांति को मिला, जिन्हें पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा के तहत, जो बच्चे पूर्व में कुपोषित थे और अब सुपोषित हो चुके हैं, ऐसे 10 बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। निगोह से कनिष्का, नगला भजा से अनवी, माधौनगर से शुभ, हरिवल्लभपुर से सूर्यांश, कुंवरपुर से हर्षवर्धन, भटपुरा गढ़िया से अविराज, अहेड से सोंधासी, लक्ष्मी और मान्या को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।विधायक ने उपस्थित सभी 235 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 198 सहायिकाओं को तांबे की पानी की बोतल भेंट की, जिसे पाकर सभी के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में मुख्य सेविका प्रतिभा स्नेहा और नम्रता चतुर्वेदी उपस्थित रहीं। आयोजन की व्यवस्था बाल विकास परियोजना अधिकारी रमाकांती ने की।