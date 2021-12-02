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पूर्ति निरीक्षक सादिक शिकोह ने कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे पुलिस से नगर पंचायत समधन के फर्रुखाबाद रोड स्थित प्राथमिक स्कूल के सामने गली में संचालित मिठाई कारखाने में घरेलू गैस सिलिंडरों के इस्तेमाल की सूचना मिली थी। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर वह और पूर्ति निरीक्षक सौरभ गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचे।जांच के दौरान गली में अंदर बाईं ओर स्थित मकान का दरवाजा खुला मिला। मकान के अंदर मिठाई बनाने का कारखाना संचालित पाया गया। हालांकि, उस समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। तलाशी लेने पर अंदर 11 घरेलू गैस सिलिंडर रखे मिले। इनमें दो सिलिंडर रेगुलेटर सहित भट्ठी में लगे थे। मौके पर मिठाई बनाने की कच्ची सामग्री, तैयार मिठाइयां और बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। पूर्ति निरीक्षक के अनुसार मोहल्ले के लोगों ने मौखिक रूप से बताया कि मकान तौला के पुत्र राशिद का है और उसमें मिठाई बनाने का कारखाना संचालित होता है।आरोप है कि घरेलू गैस सिलिंडरों का अवैध भंडारण कर उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। यह आपूर्ति एवं वितरण विनियमन अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्ति विभाग की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।