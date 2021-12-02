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डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि प्रशासक निवर्तमान प्रमुख क्षेत्र पंचायत गुगरापुर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इन कार्यों को स्वीकृति दी गई है। सभी कार्यों को एक माह के भीतर पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वीकृत कार्यों में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग सड़क, नाली, नाला और सपोर्ट दीवार का निर्माण शामिल है।क्षेत्र पंचायत स्तर से तैयार प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है। एक माह की समयसीमा तय होने से संबंधित कार्यदायी व्यवस्था पर निर्धारित अवधि में काम पूरा कराने की जिम्मेदारी रहेगी।चार गांवों में इन कार्यों को मंजूरीअल्लाहपुर: रामप्रकाश के घर से लाखन सिंह के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण, लागत 5.48 लाख रुपये।बड़ौरा: गुरुप्रकाश के खेत से तालाब तक नाली व इंटरलॉकिंग रोड, लागत 7.17 लाख रुपये।लालपुर पूर्वी: रामपाल कुशवाह के दरवाजे से संयोगिता मार्ग तक नाला निर्माण, लागत 4.99 लाख रुपये।निकौनपुरा: नरवीर यादव के मकान से श्रवण दीक्षित के मकान तक इंटरलॉकिंग व नाली, लागत 9.99 लाख रुपये।तीन अन्य गांवों में भी होगा निर्माणजलेसर: सर्वेश यादव के घर से रामरतन के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग व नाली, लागत 9.99 लाख रुपये।सराय: अनूप दुबे के मकान से रामकरन के मकान तक सीसी रोड व नाली, लागत 7.30 लाख रुपये।डेंगनपुरा: आशाराम के दरवाजे से अहिवरन के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग, नाली व सपोर्ट दीवार, लागत 5.05 लाख रुपये।