फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Junction construction on Eastern Bypass soon

Kannauj News: पूर्वी बाईपास पर जंक्शन निर्माण जल्द

Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Junction construction on Eastern Bypass soon
छिबरामऊ। अलीगढ़-कानपुर हाईवे चौड़ीकरण का कार्य चार साल पहले ही पूरा हो चुका है पर पूर्वी-पश्चिमी बाईपास व फर्रुखाबाद चौराहे को अधूरा छोड़ दिया गया। ऐसे में ये स्थान हादसों का सबब बन चुके हैं। जाम व हादसों को देखते हुए पूर्वी बाईपास पर अधूरे जंक्शन का निर्माण इसी महीने शुरू हो सकता है। एनएचएआई और कार्यदायी संस्था ने इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
विज्ञापन


पूर्वी बाईपास पर अधूरे पड़े जंक्शन की जमीन पर तीन सालों से निजी बसों ने अवैध कब्जा कर अड्डा बना लिया है। साथ ही ट्रक व ऑटो चालकों ने भी हाईवे की पटरी पर वाहनों को खड़ा कर देते हैं। आड़े-तिरछे खड़े होने वाले इन वाहनों के कारण यहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने के बाद इन चार सालों के दरमियान पूर्वी बाईपास पर कई लोग मौत का शिकार बन चुके हैं जबकि 50 लोग घायल हुए। आए दिन होने वाले हादसों को देखते उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जंक्शन निर्माण पूर्ण कराए जाने का मुद्दा कई बार उठाया।
विज्ञापन

अक्सर हादसों व जाम की समस्या को देखते हुए एनएचएआई ने पूर्वी बाईपास पर जंक्शन का इसी माह में ही जंक्शन निर्माण शुरू कराने की तैयारी कर ली है। कार्यदायी संस्था जीआर इंफ्रा के मैनेजर नवीन यादव ने बताया कि ले-आउट व बजट से लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बरसात के कारण निर्माण शुरू नहीं किया गया था। बारिश का दौर खत्म हो चुका है। माह के अंत तक निर्माण शुरू कराया जाएगा। पूर्वी बाईपास पर आवागमन की व्यस्तता को देखते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने की कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed