Kannauj News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Mon, 30 Nov 2026 12:56 AM IST
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धर्म-कर्म
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ सुबह 10 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम सुल्तानपुर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित बाबा गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक शाम 07 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक शाम 07 बजे से।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह
गुरसहायगंज : सराय प्रयाग में स्थित विमला देवी ब्रजमोहन सिंह इंटर कालेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह सुबह 10 बजे से।
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जागरुकता अभियान
छिबरामऊ : मां भगवती महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान दोपहर 12 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ सुबह 10 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम सुल्तानपुर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित बाबा गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक शाम 07 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक शाम 07 बजे से।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह
गुरसहायगंज : सराय प्रयाग में स्थित विमला देवी ब्रजमोहन सिंह इंटर कालेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह सुबह 10 बजे से।
जागरुकता अभियान
छिबरामऊ : मां भगवती महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान दोपहर 12 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713