विज्ञापन



तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 10 बजे से।

छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।

गुरसहायगंज : मोहल्ला अफसरी में संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।

छिबरामऊ : कालिका देवी मंदिर से खाटू श्याम की निशान यात्रा सुबह 11 बजे से।

छिबरामऊ : ग्राम सुल्तानपुर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

कन्नौज : नगर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।

कन्नौज : नगर स्थित सिंहवाहिनी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

आरोग्य मेला

कन्नौज : सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

रामलीला

जसोदा : कस्बा में चल रही रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -

व्हाट्सएप करें

9548521713

धर्म-कर्म