Kannauj News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sun, 29 Nov 2026 12:25 AM IST
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धर्म-कर्म
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 10 बजे से।
छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।
गुरसहायगंज : मोहल्ला अफसरी में संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।
छिबरामऊ : कालिका देवी मंदिर से खाटू श्याम की निशान यात्रा सुबह 11 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम सुल्तानपुर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित सिंहवाहिनी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
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आरोग्य मेला
कन्नौज : सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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रामलीला
जसोदा : कस्बा में चल रही रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 10 बजे से।
छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।
गुरसहायगंज : मोहल्ला अफसरी में संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।
छिबरामऊ : कालिका देवी मंदिर से खाटू श्याम की निशान यात्रा सुबह 11 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम सुल्तानपुर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
कन्नौज : नगर स्थित सिंहवाहिनी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।
आरोग्य मेला
कन्नौज : सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
रामलीला
जसोदा : कस्बा में चल रही रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।
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