Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 17.00
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सूर्योदय : 06:33
सूर्यास्त : 05:21
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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चेकिंग अभियान
कन्नौज : नगर के चौराहाें पर यातायात माह के दौरान चेकिंग अभियान सुबह 10 बजे से।
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पैदल मार्च
छिबरामऊ : कचहरी से अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के विरोध में वकीलों का पैदल मार्च सुबह 11 बजे से।
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ग्राम चौपाल
गुरसहायगंज : तालग्राम ब्लॉक की ग्राम पंचायत डुंडवा बुजुर्ग तथा ग्राम पंचायत गंधौलिया में ग्राम चौपाल सुबह 11 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम रामपुर निगोह तथा हमीरपुर में ग्राम चौपाल दोपहर 12 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : बरकागांव में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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रामलीला
तालग्राम : ग्राम चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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ठठिया : ग्राम उमरन में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
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नारद मोह
जलालाबाद : कस्बा में श्रीराम चरित मानस अखिल चेतना मंच के तत्वावधान में नारद मोह, राम जन्म की लीला के साथ रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
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विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 17.00
सूर्योदय : 06:33
सूर्यास्त : 05:21
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
चेकिंग अभियान
कन्नौज : नगर के चौराहाें पर यातायात माह के दौरान चेकिंग अभियान सुबह 10 बजे से।
पैदल मार्च
छिबरामऊ : कचहरी से अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी हत्याकांड के विरोध में वकीलों का पैदल मार्च सुबह 11 बजे से।
ग्राम चौपाल
गुरसहायगंज : तालग्राम ब्लॉक की ग्राम पंचायत डुंडवा बुजुर्ग तथा ग्राम पंचायत गंधौलिया में ग्राम चौपाल सुबह 11 बजे से।
छिबरामऊ : ग्राम रामपुर निगोह तथा हमीरपुर में ग्राम चौपाल दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : बरकागांव में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
रामलीला
तालग्राम : ग्राम चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
ठठिया : ग्राम उमरन में रात्रिकालीन रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
नारद मोह
जलालाबाद : कस्बा में श्रीराम चरित मानस अखिल चेतना मंच के तत्वावधान में नारद मोह, राम जन्म की लीला के साथ रामलीला का शुभारंभ शाम 08 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713