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Kannauj News: सिटी में आज

Sun, 11 Oct 2026 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:28 PM IST
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In the city today
आज का कार्यक्रम
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तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 22.00
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सूर्योदय: 06:03
सूर्यास्त: 05:42
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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प्रशिक्षण
तालग्राम : ग्राम पिडारी खेड़ा में खाद्य प्रसंस्करण विभाग ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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स्वास्थ्य शिविर
कन्नौज : एसबीएस इंटर कॉलेज खेल मैदान स्थित देवी पंडाल में संमार्ग सेवा समिति की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे से।
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संगीतमय सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : नगर के मोहल्ला रामप्रकाश नगर सराय सुंदर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
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भूमि पूजन
तालग्राम : बस स्टाप पार्क में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन दोपहर 12 बजे से।
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श्रीराम बरात
तालग्राम : ग्राम सलेमपुर में रामलीला महोत्सव में श्रीराम की बरात शाम 04 बजे से।
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विश्वामित्र आगमन की लीला
छिबरामऊ : नगर के रामलीला मैदान में विश्वामित्र आगमन की लीला शाम 05:30 बजे से।
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शिव विवाह का मंचन
कन्नौज : नगर के एसबीएस खेल मैदान में बाबा पंचमुखी दुग्धेश्वर महादेव जी आदर्श रामलीला समिति में शिव विवाह का मंचन शाम 08 बजे से।
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आरती
गुरसहायगंज : पावर हाउस में स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर, आजादनगर, गांधी नगर में मां दुर्गा की आरती शाम 08 बजे से।
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रामलीला का मंचन
गुरसहायगंज : कस्बा के सब्जी मंडी में द्वितीय दिवस की रामलीला का मंचन रात 09 बजे से।
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9548521713
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