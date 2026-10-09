Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 32.00

न्यूनतम : 22.00

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सूर्योदय: 06:02

सूर्यास्त: 05:44

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।

सामूहिक तर्पण

छिबरामऊ स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह सात बजे से।

टीकाकरण

छिबरामऊ के एएनएम सेंटरों पर गर्भवतियों व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

तालग्राम के एएनएम सेंटरों पर गर्भवतियों और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

प्रशिक्षण

उमर्दा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर 50 किसानों का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

शिव बरात

तालग्राम के सलेमपुर रामलीला में शिव बरात शाम पांच बजे से।

रामलीला

छिबरामऊ में चल रही रामलीला में सीता जन्म की मंचन शाम साढ़े छह बजे से।

शनि चालीसा पाठ

तालग्राम के अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा शाम सात बजे से।

भूमि पूजन

कन्नौज नगर स्थित एसबीएस खेल मैदान में रामलीला महोत्सव के लिए भूमि पूजन शाम सात बजे से।

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आज का कार्यक्रम