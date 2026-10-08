Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:51 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 22.00
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सूर्योदय: 06:02
सूर्यास्त: 05:45
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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प्रशिक्षण
उमर्दा : सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर 50 किसानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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पुण्य तिथि
कन्नौज : उमर्दा ब्लॉक के ग्राम खैरनगर स्थित नॉर्थ स्टार स्कूल में श्रीराम अरुण पुण्य तिथि सुबह 10 बजे से।
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भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा शाम 04 बजे से।
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भगवान शंकर की बारात
छिबरामऊ : नगर में भगवान शंकर की बारात शाम 05:30 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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अधिकतम : 31.00
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
प्रशिक्षण
उमर्दा : सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर 50 किसानों का दो दिवसीय प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
पुण्य तिथि
कन्नौज : उमर्दा ब्लॉक के ग्राम खैरनगर स्थित नॉर्थ स्टार स्कूल में श्रीराम अरुण पुण्य तिथि सुबह 10 बजे से।
भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा शाम 04 बजे से।
भगवान शंकर की बारात
छिबरामऊ : नगर में भगवान शंकर की बारात शाम 05:30 बजे से।
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