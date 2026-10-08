Kannauj News: मैं बहुत परेशान हूं... बोलकर किशोर फंदे पर झूला

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परिजन के अनुसार आनंद कुमार कुशवाहा गुजरात में बर्फ बेचने का काम करते हैं। उनके साथ उनके दो बेटे 17 वर्षीय शिवा और 15 वर्षीय निहाल रहते थे। छह माह पहले शिवा ने बड़ौदरा में किराए पर मकान लेकर किराना की दुकान शुरू की थी। दुकान कम चलने से उसे लगातार घाटा हो रहा था। कुछ समय पहले पिता गांव आ गए थे। बुधवार रात शिवा ने यह कदम उठा लिया। मौत से पहले बनाए गए वीडियो में किशोर ने कहा कि वह बहुत परेशान है और दुकान न चलने से तनाव में है। उसने वीडियो में कहा था कि यह उसका आखिरी वीडियो है और उसने अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड और परिजनों के मोबाइल नंबर भी रखे हैं। ताकि पुलिस उसके घर सूचना दे सके।किशोर ने वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर डालने की बात भी कही थी और कहा था कि इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। वीडियो में उसने अपने दोस्त को याद करते हुए कहा कि तुम्ही मेरे अच्छे दोस्त थे, अब अगले जन्म में मिलेंगे, तब तक वीडियो देखते रहना, क्या करूं। सुबह मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पिता ने बताया कि बेटा कुछ दिनों से उदास रहता था, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेगा इसका अंदाजा नहीं था। परिजन गुजरात के लिए रवाना हो गए। किशोर का शव शुक्रवार सुबह तक गांव पहुंचने की उम्मीद है।