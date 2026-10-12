Kannauj News: मक्का बीज का बकाया मांगने पर बंधक बनाकर पीटा

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गांव टडहा निवासी शैलेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि वह एक सीड्स कंपनी में सप्लायर का काम करता है। छह माह पहले उसने गांव के ही एक युवक को 56 हजार रुपये का मक्का बीज उधार दिया था। कई बार रुपये मांगने पर 43 हजार रुपये दिए जबकि 13 हजार रुपये बकाया हैं। आरोप है कि शनिवार को बकाया रुपये मांगने पर उक्त युवक ने उसे छिबरामऊ स्थित कांशीराम कॉलोनी के गोदाम पर बुलाया।वहां पहले से मौजूद तीन लोगों ने उसके साथ गालीगलौज की और बंधक बनाकर लात-घूंसों व बेल्टों से पीटा। आरोप है कि उसे जहरीला कीटनाशक पिलाने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान उसका मोबाइल और बाइक छीन ली। पुलिस को सूचना देने पर मोबाइल और बाइक छोड़कर भाग गए। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।