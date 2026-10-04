फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Good profits from low-cost dragon fruit cultivation.

Kannauj News: कम लागत में ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छा मुनाफा

Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Good profits from low-cost dragon fruit cultivation.
ठठिया। तिर्वा विकास खंड के ग्राम पट्टी में किसान परंपरागत खेती के साथ नई फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। गांव के किसान मोनू ने दो वर्ष पहले तीन बीघा खेत में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी। कम लागत और बेहतर बाजार भाव मिलने से अब यह खेती उनके लिए मुनाफे का जरिया बनती जा रही है। स्वाद में बेहतर होने के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी रहती है और फसल खेत से ही बिक जाती है।
विज्ञापन


किसान मोनू ने बताया कि तीन बीघा खेत में 1200 पौधे लगाए गए हैं। एक खंभे पर चार पौधे लगाए जाते हैं। इस खेती में सिंचाई की जरूरत भी अपेक्षाकृत कम पड़ती है। दो माह में एक बार सिंचाई करने से फसल तैयार होती रहती है। उन्होंने बताया कि अभी खेती की शुरुआत है और लगातार दूसरी बार कटिंग का काम चल रहा है।
विज्ञापन

किसान के अनुसार अब तक ड्रैगन फ्रूट की खेती में दो लाख रुपये की लागत आ चुकी है, जबकि 30 हजार रुपये की फसल की बिक्री हो चुकी है। बाजार में देशी ड्रैगन फ्रूट 400 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। किसान का कहना है कि फसल का उत्पादन करीब छह महीने तक चलता है और एक बीघा से सालाना लगभग 70 हजार रुपये तक मुनाफा होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

फल बेचने के लिए नहीं जाना पड़ता बाजार
किसान ने बताया कि फल को बेचने के लिए उन्हें बाजार ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यापारी और ग्राहक खेत पर पहुंचकर ही फसल खरीद ले जाते हैं। इससे ढुलाई का खर्च और फसल खराब होने का जोखिम भी कम हो जाता है। किसान का कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ खेत में दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। इससे किसानों को एक ही खेत से अतिरिक्त आमदनी का अवसर मिलता है। देशी किस्म के स्वाद और बेहतर भाव को देखते हुए क्षेत्र के अन्य किसान भी इस खेती के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। यदि किसानों को खेती की सही जानकारी और बाजार उपलब्ध हो तो ड्रैगन फ्रूट जैसी फसल ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी आय का साधन बन सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed