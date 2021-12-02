विज्ञापन

--

--

--

--

--

सीएचसी बैसापुर के डॉ. तरुण गुप्ता ने बताया कि सर्दी में लहसुन, अदरक, तुलसी, शहद और गुड़ जैसी चीजों का नियमित सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इनके इस्तेमाल से शरीर गर्म रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। सर्दी में इन चीजों का सेवन करने से शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है।सर्दी में इन बातों का रखें ध्यानसुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें। गुनगुना पानी पिएं। घर में हल्का व्यायाम करें। अदरक, शहद और तुलसी का काढ़ा आदि का सेवन करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। धूल और प्रदूषण में बिना सावधानी के न निकलें। इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। सर्दी-जुकाम होने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से राहत मिलती है। काली मिर्च भी रामबाण के रूप में काम करती है।