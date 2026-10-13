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Kannauj News: नालियों में गंदगी, सफाई की मांग

Tue, 13 Oct 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:11 AM IST
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Filth in drains; demand for cleaning.
हसेरन। कस्बे के मुख्य तिराहे पर नालियों की नियमित सफाई न होने से गंदगी और जलभराव की समस्या है। इससे मच्छरों के पनपने और संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका है। वहीं, बंबा पुलिया और मुख्य तिराहे पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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कस्बे में हाल ही में बुखार से एक किशोरी की मौत होने के बाद लोगों में बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। कस्बे के सुमित मिश्रा, बड़े गुप्ता, सोम मिश्रा, ओम भदौरिया, गोपाल गुप्ता ने बताया कि नालियों में जमा गंदगी और दूषित पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। मेले और नवरात्र के दौरान कस्बे में लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से परेशानी और बढ़ सकती है।
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कस्बे वासियों ने प्रशासन से नालियों की सफाई कराकर नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने की मांग की है। बीडीओ श्रीराम यादव ने बताया कि रोस्टर के अनुसार नालियों की सफाई कराई जाएगी।
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इनसेट
अतिक्रमण से दिनभर रहता जाम
कस्बे में सफाई के साथ यातायात व्यवस्था भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। बंबा पुलिया और मुख्य तिराहे पर बेतरतीब खड़े ई-रिक्शा, फल-सब्जी के ठेले और अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम लग जाता है। मेला महोत्सव के कारण वाहनों की आवाजाही बढ़ने से समस्या और गंभीर हो गई है। पुलिया पर जाम के कारण राहगीरों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है।
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