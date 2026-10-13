Kannauj News: नालियों में गंदगी, सफाई की मांग

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कस्बे में हाल ही में बुखार से एक किशोरी की मौत होने के बाद लोगों में बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। कस्बे के सुमित मिश्रा, बड़े गुप्ता, सोम मिश्रा, ओम भदौरिया, गोपाल गुप्ता ने बताया कि नालियों में जमा गंदगी और दूषित पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। मेले और नवरात्र के दौरान कस्बे में लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से परेशानी और बढ़ सकती है।कस्बे वासियों ने प्रशासन से नालियों की सफाई कराकर नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने की मांग की है। बीडीओ श्रीराम यादव ने बताया कि रोस्टर के अनुसार नालियों की सफाई कराई जाएगी।इनसेटअतिक्रमण से दिनभर रहता जामकस्बे में सफाई के साथ यातायात व्यवस्था भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। बंबा पुलिया और मुख्य तिराहे पर बेतरतीब खड़े ई-रिक्शा, फल-सब्जी के ठेले और अतिक्रमण के चलते अक्सर जाम लग जाता है। मेला महोत्सव के कारण वाहनों की आवाजाही बढ़ने से समस्या और गंभीर हो गई है। पुलिया पर जाम के कारण राहगीरों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है।