Kannauj News: निर्माण कार्य का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा

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सिकंदरपुर। सिकंदरपुर के चंदरपुर गांव में पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद हो गया। पड़ोसियों ने पिता और उनकी बेटी पर लाठी-डंडों व राजमिस्त्री की कन्नी से हमला कर घायल कर दिया। ग्राम चंदरपुर निवासी अजय कुमार ने बताया कि वह अपनी जमीन पर निर्माण करा रहे थे। आरोप है कि कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। उन्होंने निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने अजय की बहन पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उनके पिता रामबाबू को भी पीटकर घायल कर दिया गया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। पीड़ित अजय कुमार ने इस मामले में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।