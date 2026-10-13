Kannauj News: किसान की सर्पदंश से मौत

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ग्राम गढ़िया सकरहनी निवासी गिरीश चंद्र (50) दोपहर में खेत में धान की फसल की सिंचाई कर रहे थे। तभी सांप ने उन्हें काट लिया। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देर शाम शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। गिरीश चंद्र के परिवार में पत्नी अर्चना, दो पुत्र शिवम और शोभित तथा तीन बेटियां है। इनमें एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि राधिका और शशि अविवाहित हैं। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। (संवाद)

अमोलर। खेत में धान की फसल की सिंचाई कर रहे किसान की रविवार को सर्पदंश से मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।