Kannauj News: ससुराल जा रहे किसान की हादसे में मौत

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उन्नाव जनपद के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम श्रीधरपुर गैर एहतमाली निवासी मोबीन (31) खेतीबाड़ी करते थे। परिजनों ने बताया कि शनिवार दोपहर पत्नी नाजरीन ने आगरा के रेनू दयाल अस्पताल में बेटे का जन्म हुआ था। पत्नी और नवजात से मिलने के लिए मोबीन बाइक से आगरा स्थित ससुराल जा रहे थे। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुर में जीटी रोड पर मैदा मिल के सामने पीछे से आ रहे किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस से सौ शैय्या अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मोबीन की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। उनकी एक बेटी अक्सा भी है, जिस घर में बेटे के जन्म से खुशियां मनाई जानी थीं, वहां पिता की मौत का मातम छा गया। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शव का मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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प्रेमपुर। बेटे को जन्म की जानकारी मिलते ही किसान बाइक से ससुराल जा रहा था। जीटी रोड पर रविवार देर शाम करीब 8.15 बजे मैदा मिल के सामने पीछे से आए किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बेटे की खुशियाें के बीच परिवार में मातम छा गया।