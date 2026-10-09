त्योहारों पर सुरक्षा चाक-चौबंद रखें : डीएम

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डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि सभी त्योहार आपसी प्रेम और सद्भाव से मनाए जाएं। आयोजन निर्धारित परंपराओं के अनुरूप हों, गैर परंपरागत या विवादित स्थलों पर कार्यक्रम न किए जाएं। सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी, अग्निशमन उपकरण और बैठने व निकलने की पर्याप्त व्यवस्था हो। राम बारात व अन्य जुलूसों के मार्गों का एसडीएम, सीओ और बिजली निगम संयुक्त निरीक्षण कर लें। लटके तारों को दुरुस्त कराया जाए। बिजली फॉल्ट पर कार्रवाई के लिए कर्मचारी नामित किए जाएं।नगर पालिका और पंचायत विभाग को साफ-सफाई, नालियों की सफाई, कीटनाशक छिड़काव, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित स्थलों पर ही हो। नदी या अनाधिकृत घाटों पर विसर्जन न किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा सक्रिय रखने के निर्देश दिए। डीजे पर अश्लील या धार्मिक भावना आहत करने वाले गीत न बजें। सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक पोस्ट पर निगरानी रखी जाए। बैठक में एडीएम देवेंद्र सिंह, एएसपी अजय कुमार, सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा सहित सभी एसडीएम, सीओ और शांति समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के निर्देशत्योहार के समय मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को खोया, पनीर, मिठाई की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। गैस आपूर्ति और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर चर्चा की गई।