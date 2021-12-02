फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Due to encroachment, the streets including the main road are jammed.

Kannauj News: अतिक्रमण के चलते मुख्य मार्ग समेत गलियों में जाम

Thu, 05 Nov 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Due to encroachment, the streets including the main road are jammed.
छिबरामऊ। नगर के मुख्य मार्ग स्थित फुटपाथ पर दुकानदारों का अतिक्रमण और ई-रिक्शा की भरमार के कारण जाम की समस्या आम हो गई है। पहले यह समस्या मुख्य मार्ग तक सीमित थी लेकिन अब यह गलियों तक पहुंच चुकी है। जाम की समस्या से निजात के लिए प्रशासन और पालिका द्वारा कोई प्रभावी पहल न किए जाने से लोग को पूरे दिन जाम से जूझना पड़ रहा है।
विज्ञापन


धनतेरस व दीपावली पर बाजार में रौनक लौट आई है। भीड़ के चलते नगर के व्यस्ततम विशुनगढ़ तिराहा, सब्जी मंडी, पीपल चौराहा, जामा मस्जिद, हीरालाल काॅलेज चौराहा, डाकघर तिराहे पर बुधवार को पूरे दिन जाम की समस्या रही। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने में मुस्तैद रहने वाले यातायात कर्मी व पीआरडी जवान जाम खुलवाने की बजाय मूकदर्शन बने रहे। मुख्य मार्ग पर जाम के कारण लोगों ने जल्दी गंतव्य तक पहुंचने के लिए गलियों में रुख किया तो पीपल वाली गली, ताजपुर रोड, नगर पालिका रोड पर भी जाम लगना शुरू हो गया। पूरे दिन लोग जाम से जूझते रहे।
विज्ञापन

कांग्रेसी नेता विनोद दुबे ने कहा कि पालिका प्रशासन की अनदेखी लोगों का सिरदर्द बढ़ा रही है। पिछले दिनों चले अतिक्रमण अभियान के नाम पर की गई खानापूरी से समस्या पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। वहीं, दो सैकड़ा से अधिक ई-रिक्शों के कारण समस्या दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। नियंत्रण के लिए पालिका को रूट चार्ट तय करके इनका संचालन करवाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूर्व सलोवा राष्ट्रीय सचिव रॉबिन सिंह यादव, पूर्व सयुस जिलाध्यक्ष राशिद फारुकी, विनोद दुबे उर्फ पप्पू, समेत अन्य लोगों ने जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। ईओ अजय कुमार ने बताया कि अतिक्रमण व ई-रिक्शों के खिलाफ शीघ्र ही कार्ययोजना तैयार कर अभियान शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed