Kannauj News: तकनीकी सहायकों के ब्लॉक बदलने से विकास कार्य ठप

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प्रधानों व प्रशासकों ने बताया कि जिले में कार्यरत सभी विकास खंडों के तकनीकी सहायकों के स्थानांतरण के दौरान जिला स्तर पर उनके सभी विकास खंडों में बदलाव कर दिया गया है। इस निर्णय से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के संचालन, तकनीकी जानकारी और कार्यों की निगरानी में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। बीच सत्र में स्थानांतरण होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की प्रगति बेहद खराब हो रही है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, पंचायत भवन, सीसी रोड, नाली-खड़ंजा, इंटरलॉकिंग जैसे कार्य तकनीकी सहायकों के भरोसे चलते हैं।वहीं, एस्टीमेट बनाते हैं, माप-पुस्तिका भरते हैं और कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। नए ब्लॉक में जाने से उन्हें स्थानीय परिस्थितियों, अधूरे कार्यों और गांव की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है। प्रशासकों का कहना है कि विकास कार्यों की प्रगति की निरंतरता और सुचारु संचालन के लिए तकनीकी सहायकों का अनुभव और स्थानीय जानकारी बेहद जरूरी है। तबादले से इससे प्रभावित हो रही है। कई जगह फाइलें लंबित हैं और मजदूरों का भुगतान भी अटका है। जनहित और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की सुचारु व्यवस्था को देखते हुए प्रशासकों ने मांग की कि स्थानांतरण आदेश पर पुनर्विचार कर यथासंभव पूर्व विकास खंड में ही तैनाती बनाए रखी जाए। इस दौरान प्रशासक प्रियांशु वर्मा, पंकज, रामश्री, राजेश, सर्वेश, बबलू आदि मौजूद रहे।