Kannauj News: हादसे में दम तोड़ने वाले सिपाही का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

ग्राम बिराहिमपुर निवासी विकास सिंह (26) उत्तर प्रदेश पुलिस में एक साल पहले सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और वर्तमान में उनकी तैनाती अयोध्या कोतवाली में थी। आगामी 12 अक्तूबर को छोटी बहन चेतना की सगाई का कार्यक्रम तय था। इसी खुशी में शामिल होने के लिए विकास अयोध्या से करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय कर बाइक से घर आ रहे थे। सौरिख क्षेत्र के ककरैया मोड़ के पास घर से महज तीन किलोमीटर पहले वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को शव गांव पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस गार्ड टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत सिपाही को अंतिम सलामी दी। ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत, पूर्व सपा विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर अनिल पाल, सपा नेता कुक्कू चौहान, सीओ मयंक मिश्रा, थानाध्यक्ष नागेंद्र चौधरी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। परिजनों ने गांव के ही निजी खेत में अंतिम संस्कार किया।