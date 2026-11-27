Kannauj News: फुटपाथ पर सज रहा कपड़ा बाजार, राहगीरों की बढ़ी मुश्किल
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Fri, 27 Nov 2026 12:50 AM IST
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कन्नौज। अति व्यस्त क्षेत्र सरायमीरा में फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। यहां सुबह होते ही फुटपाथ पर कपड़ा बाजार सज जाता है। दुकानदार सड़क किनारे और पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर दुकानें लगा लेते हैं। इससे राहगीरों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है। वहीं, जीटी रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरायमीरा में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आसपास होने के कारण सुबह से ही यात्रियों और राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद फुटपाथ पर कपड़ों की दुकानें सजने से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बचता। लोग मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलने लगते हैं। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को होती है, जिन्हें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचने की जल्दी रहती है।
सड़क पर वाहनों की भीड़ और फुटपाथ पर दुकानों के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटपाथ राहगीरों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं लेकिन इन पर कब्जा होने से उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण के चलते पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी-कभार कार्रवाई होने के बाद फिर से फुटपाथ पर दुकानें सज जाती हैं।
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इनसेट
सड़क पर उतरने को मजबूर राहगीर
फुटपाथ पर दुकानें लगने से पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है।
इनसेट
कार्रवाई के बाद फिर जम जाता अतिक्रमण
स्थानीय लोगों पप्पू, दीपक, प्रिंस व सुनील ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। कार्रवाई के अभाव में फुटपाथ पर रोजाना बाजार सज रही है।
वर्जन
सरायमीरा में फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर अभियान चलाया जाएगा। फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि राहगीरों को आवागमन में परेशानी न हो।
शिल्पा वर्मा, यातायात क्षेत्राधिकारी
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सरायमीरा में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आसपास होने के कारण सुबह से ही यात्रियों और राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद फुटपाथ पर कपड़ों की दुकानें सजने से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बचता। लोग मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलने लगते हैं। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को होती है, जिन्हें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचने की जल्दी रहती है।
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सड़क पर वाहनों की भीड़ और फुटपाथ पर दुकानों के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटपाथ राहगीरों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं लेकिन इन पर कब्जा होने से उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण के चलते पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी-कभार कार्रवाई होने के बाद फिर से फुटपाथ पर दुकानें सज जाती हैं।
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सड़क पर उतरने को मजबूर राहगीर
फुटपाथ पर दुकानें लगने से पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है।
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कार्रवाई के बाद फिर जम जाता अतिक्रमण
स्थानीय लोगों पप्पू, दीपक, प्रिंस व सुनील ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। कार्रवाई के अभाव में फुटपाथ पर रोजाना बाजार सज रही है।
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सरायमीरा में फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर अभियान चलाया जाएगा। फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि राहगीरों को आवागमन में परेशानी न हो।
शिल्पा वर्मा, यातायात क्षेत्राधिकारी