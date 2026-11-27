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सरायमीरा में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आसपास होने के कारण सुबह से ही यात्रियों और राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद फुटपाथ पर कपड़ों की दुकानें सजने से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं बचता। लोग मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलने लगते हैं। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन यात्रियों को होती है, जिन्हें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचने की जल्दी रहती है।सड़क पर वाहनों की भीड़ और फुटपाथ पर दुकानों के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटपाथ राहगीरों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं लेकिन इन पर कब्जा होने से उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण के चलते पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी-कभार कार्रवाई होने के बाद फिर से फुटपाथ पर दुकानें सज जाती हैं।इनसेटसड़क पर उतरने को मजबूर राहगीरफुटपाथ पर दुकानें लगने से पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है।इनसेटकार्रवाई के बाद फिर जम जाता अतिक्रमणस्थानीय लोगों पप्पू, दीपक, प्रिंस व सुनील ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। कार्रवाई के अभाव में फुटपाथ पर रोजाना बाजार सज रही है।वर्जनसरायमीरा में फुटपाथ पर अतिक्रमण की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर अभियान चलाया जाएगा। फुटपाथ पर अवैध रूप से दुकानें लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि राहगीरों को आवागमन में परेशानी न हो।शिल्पा वर्मा, यातायात क्षेत्राधिकारी