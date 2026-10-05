Kannauj News: कृषि विभाग का सर्वर डाउन, किसान परेशान

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कृषि विभाग की डीबीटी पोर्टल, एग्रीस्टैक, फार्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान की वेबसाइट एक साथ बंद हैं। रबी सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में किसानों को गेहूं बीज और कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है पर पोर्टल खुल ही नहीं रहा। कई किसानों ने बताया कि दो-तीन दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर वेबसाइट पर एरर दिख रहा है।तिर्वा के किसान रामऔतार ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि में नाम में गड़बड़ी है, सुधार के लिए कई बार साइबर कैफे गए, लेकिन वेबसाइट नहीं चली। इसी तरह छिबरामऊ के किसान सुनील को सोलर पंप के लिए आवेदन करना है, पर पोर्टल बंद है। साइबर कैफे संचालक आलोक प्रजापति ने भी बताया कि कृषि विभाग की एक भी लॉगिन नहीं हो रही है।वहीं, किसानों का कहना है कि हर बार सीजन के समय ही वेबसाइट बंद हो जाती हैं, जिससे समय पर अनुदान नहीं मिल पाता। अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो किसानों को रबी की बोआई में दिक्कत होगी। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि समस्या मुख्यालय स्तर से है। सर्वर में तकनीकी खराबी आई है। शासन को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही वेबसाइट चालू हो जाएंगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि कुछ दिन इंतजार करें।