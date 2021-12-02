Kannauj News: सीसीटीवी में कैद हादसा, सात दिन बाद भी दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Mon, 30 Nov 2026 12:57 AM IST
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छिबरामऊ। परीक्षा देने जा रहीं स्कूटी सवार दो छात्राओं को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। तहरीर दिए जाने के सात दिन बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। इससे पीड़ित परिवार में रोष है।
ग्राम महोई (नौली) निवासी शोभना दीक्षित ने बताया कि 22 नवंबर की सुबह उनकी बेटी तान्या सहेली प्रतिभा के साथ स्कूटी से एसएमडी महाविद्यालय परीक्षा देने जा रही थी। ग्राम सलेमपुर स्थित मां भगवती महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों छात्राएं स्कूटी सहित सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से भाग निकला।
आसपास के लोगों ने दोनों छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिजन के अनुसार दोनों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। परीक्षा छूटने से भी छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। शोभना दीक्षित ने बताया कि पूरा हादसा महाविद्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है।
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सात दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि बार-बार कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार जांच का आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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ग्राम महोई (नौली) निवासी शोभना दीक्षित ने बताया कि 22 नवंबर की सुबह उनकी बेटी तान्या सहेली प्रतिभा के साथ स्कूटी से एसएमडी महाविद्यालय परीक्षा देने जा रही थी। ग्राम सलेमपुर स्थित मां भगवती महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों छात्राएं स्कूटी सहित सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से भाग निकला।
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आसपास के लोगों ने दोनों छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिजन के अनुसार दोनों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। परीक्षा छूटने से भी छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। शोभना दीक्षित ने बताया कि पूरा हादसा महाविद्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है।
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सात दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि बार-बार कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार जांच का आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।