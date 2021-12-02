विज्ञापन



बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर पांच विकासखंडों के 50 शिक्षकों का चयन वेतनमान स्वीकृत हुआ है। इनमें जलालाबाद के चार, हसेरन के दो, सौरिख के आठ, तालग्राम के आठ और कन्नौज विकासखंड के 28 शिक्षक शामिल हैं। वहीं, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के दूसरे संवर्ग में छिबरामऊ के 10, तालग्राम के दो और गुगरापुर के दो शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अधिकारियों को सेवा पुस्तिका और अन्य अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विज्ञापन

कन्नौज। बेसिक शिक्षा विभाग ने कन्नौज के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 64 शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति दी है। इसके लिए 25 नवंबर को आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को नवंबर के वेतन में भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश मिले हैं।