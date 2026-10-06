Jhansi News: घर के आंगन में मृत अवस्था में मिला युवक

झांसी /चिरगांव। चिरगांव के बरल गांव का निवासी सुरेंद्र (25) अपने घर के आंगन में सोमवार सुबह मृत अवस्था में पड़ा मिला। उसके सिर में गहरी चोट के निशान थे। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आशंका जताई जा रही कि सिर में गहरी चोट आने से उसकी मौत हुई। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।सुरेंद्र परिवार के साथ रहकर खेती-किसानी करता था। परिजनों के मुताबिक कई साल पहले सुरेंद्र की शादी हो चुकी। नशे का आदी होने की वजह से पत्नी करीब पांच साल पहले उसे छोड़कर चली गई। रविवार को भी नशे में घर लौटा था। सोमवार सुबह आंगन में पड़ा मिला। उसकी सांस नहीं आ रही थी। परिजन उसे लेकर चिरगांव सीएचसी पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिरगांव थाना प्रभारी बलराज शाही ने बताया सुरेंद्र नशे का आदी था। पिछले दिनों हादसे में भी वह घायल हो चुका। गिरने से आई चोट से मौत की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह मालूम चल सकेगी।