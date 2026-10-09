विश्वकर्मा योजना : राजमिस्त्री कारीगरी में 17 तक कर सकते हैं आवेदन

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योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दस दिवसीय निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम 15,000 रुपये तक की उपकरण किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन 500 रुपये का मानदेय मिलेगा। कुल 5,000 रुपये का यह मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट www.msme.up.gov.in पर जाकर योजना का चयन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक अभिलेखों की जरूरत होगी, इनमें आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड और जाति प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

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झांसी। प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत राजमिस्त्री कारीगरी में आवेदन लक्ष्य के सापेक्ष कम प्राप्त हुए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 अक्तूबर तक इस योजना के लिए अंतरजाल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी ने बताया कि यह योजना पात्र लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।