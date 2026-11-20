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दतिया। बृहस्पतिवार को कोतवाली पुलिस ने शहर के होलीपुरा क्षेत्र में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अंशुल यादव (होलीपुरा निवासी) और अजय चौहान उर्फ अज्जू (पठारी निवासी) के कब्जे से एक स्कूटी, दो अवैध कट्टे और कारतूस बरामद हुए। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इस मामले में शिवम रायकवार ने 14 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि अंशुल और अजय ने आशीष ठाकुर उर्फ फौजी और राजा परमार के साथ मिलकर उसके घर के बाहर हवाई फायर किए थे। संवाद