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झांसी। सीपरी बाजार के केशवपुर गांव निवासी मुकेश अहिरवार (28) पुत्र स्वामी प्रसाद को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल डाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो जाने पर कुछ देर में उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया।आरोप है कि ट्रैक्टर चालक के परिजनों ने रात में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मारपीट की और आरोपी को छुड़ा ले गए। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। उधर, बुधवार सुबह तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने भोजला मंडी के सामने जाम लगा दिया। जाम लगते ही वहां वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। चचेरे भाई मुकेश के भाई आकाश की तहरीर पर आरोपी ट्रैक्टर चालक राममिलन यादव समेत तीन नामजद एवं दस अज्ञात के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य तमाम धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।केशवपुर निवासी मुकेश प्राइवेट काम करता था। उसके भाई आकाश ने बताया मंगलवार रात बाइक से मुकेश अपने दोस्त महेंद्र के साथ गांव लौट रहा था, तभी मथनपुरा गांव निवासी राममिलन यादव बिना हेडलाइट के ट्रैक्टर चलाते हुए आया। उसने सामने से मुकेश की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश और महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घेरकर चालक को पकड़ लिया। उससे उपचार कराने के लिए कह रहे थे, तभी राम मिलन के पक्ष से रोहित यादव, सुरेश यादव समेत 8-10 अज्ञात पहुंच गए।घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद करके बजाय आरोपी ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज करने लगे। आरोपी जबरन अपने साथ ट्रैक्टर चालक को ले गए। मुकेश को मेडिकल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि महेंद्र को भर्ती कर लिया गया। बुधवार सुबह भी सीपरी बाजार थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस वजह से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह करीब 9 बजे दर्जनों ग्रामीणों ने उनाव बाली जी सड़क पर भोजला मंडी के सामने जाम लगा दिया।थोड़ी देर में वाहनों की कतार लगने लगी। नाराज होकर लोग धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पर सीओ सिटी प्रिया सिंह, सीपरी बाजार पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस अफसरों के र्कारवाई का भरोसा दिलाने पर ग्रामीण शांत हुए। सीओ सिटी प्रिया सिंह के मुताबिक तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ सीपरी बाजार थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उनकी तलाश की जा रही है।टक्कर के बाद दोबारा ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोपमुकेश की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मुकेश परिवार का इकलौता बेटा था। वही परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर मुकेश की बाइक को टक्कर मारी। मुकेश के गिरने के बाद आरोपी ने जानबूझकर उसे ट्रैक्टर से कुचला। पुलिस ने जांच कराए जाने का भरोसा दिलाया है।