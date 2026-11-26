विज्ञापन

झांसी। गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने वाले गैंगस्टर को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) देवाशीष की अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया ।अभियोजन के मुताबिक 26 सितंबर 2013 को नवाबाद थाना पुलिस ने मुस्तरा गांव निवासी सुजीत अहिरवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। बुधवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लाेक अभियोजक द्वारा दिए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर दोषी सुजीत को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।