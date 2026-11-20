चिरगांव। थाना चिरगांव क्षेत्र के ग्राम बरल में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। परिवार के सदस्य घर में सोते रहे और चोर कमरे व अलमारी के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दे गए। बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे चोरी का पता चलने पर परिवार में हड़कंप मच गया।ग्राम बरल निवासी धर्मेंद्र कुमार श्रीवास अपने दो भाइयों राघवेंद्र और सुनील के साथ एक ही मकान में रहते हैं। धर्मेंद्र 18 नवंबर को पत्नी के साथ ससुराल लखनपुरा में त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। 19 नवंबर की रात अज्ञात चोर घर में घुस आए। चोरों ने उनके कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से एक जोड़ी सोने की झुमकी, दो बेसर, अंगूठी, छोटा-बड़ा मंगलसूत्र, चांदी की पायल, कमर पेटी, बच्चों की चांदी की चेन, तीन चांदी के सिक्के और चांदी का नारियल चोरी कर लिया। चोर धर्मेंद्र के करीब 60 हजार रुपये और दादी के बक्से में रखे 20 हजार रुपये भी ले गए। सुबह घर का दरवाजा खुला और सामान बिखरा देख परिजनों ने तलाश की तो पीछे खेत में एक बक्सा पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की।