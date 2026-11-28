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मऊरानीपुर। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोपालगंज निवासी अशोक तिवारी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थनापत्र दिया है। उन्होंने बताया कि उनके मकान व दुकान में 1 अक्तूबर की रात चोरी हुई। तिवारी अपने पिता के निधन के बाद उपचार के लिए दिल्ली गए थे। उनकी अनुपस्थिति में कुछ लोगों ने मकान का ताला व जंजीर काटकर प्रवेश किया। 3 अक्तूबर को दिल्ली से लौटने पर उन्हें घर में सामान बिखरा और क्षतिग्रस्त मिला। अलमारी का ताला टूटा हुआ था। चोर पुश्तैनी जेवर, मिठाई के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले कीमती बर्तन ले गए। संपत्ति व मुकदमों से जुड़े दस्तावेज और बैंक कागजात भी गायब थे। अशोक तिवारी ने 3 अक्तूबर को कोतवाली में तहरीर दी थी। हालांकि, अब तक उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।