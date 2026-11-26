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पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने बताया कि यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन से शुरू हुई है। विभिन्न स्थानों से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगी और अयोध्या तक जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को सनातन धर्म की परंपराओं और मूल विचारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही सनातन के नाम पर फैलाए जा रहे पाखंड के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर आशू यादव, राजेंद्र शर्मा, नरेश बब्बा, डॉ. राजेंद्र खरे, मोदी यादव, आकाश यादव और छोटू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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मोंठ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा 30 नवंबर को मोंठ पहुंचेगी। यात्रा यहां एक दिन रुकेगी। इस दौरान पदयात्रा और जनसंवाद होगा। बुधवार को सपा के पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, दतिया विधायक घनश्याम सिंह और पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने यात्रा से जुड़े स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।