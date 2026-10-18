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Jhansi News: पल्लेदार ने गले में फंदा कसकर दी जान

Sun, 18 Oct 2026 02:29 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:29 AM IST
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The porter committed suicide by hanging himself.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोंठ। कस्बे के अशोक नगर निवासी चंदन (42) ने गले में फंदा कसकर जान दे दी। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
अशोक नगर निवासी चंदन मोंठ मंडी में पल्लेदारी का काम कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में दो बेटे विशाल और अभय हैं। उनके पास करीब दो बीघा जमीन भी है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब तीन बजे वह घर से शौच जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद उन्होंने अपने मकान के दरवाजे की चौखट के सहारे गले में फंदा कसकर जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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मोंठ थाने के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। हालांकि, इसकी वजह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस संबंध में परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।
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